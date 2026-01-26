Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 10л

Кислотное чистящее средство RM 25 ASF для основной чистки санитарных зон. Удаляет осадок, ржавчину, накипь, масла. Идеально подходит для очистки внутренних стенок пищевых контейнеров.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 0,2
Вес (кг) 10,94
Вес (с упаковкой) (кг) 11,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 188 x 307
Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 10л
Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 10л
Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 10л
Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 10л
Совместимая техника
Области применения
  • Чистка бочек
  • Уборка на молочных кухнях
  • Уборка в санитарных помещениях
  • Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
Принадлежности
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.