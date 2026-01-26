Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 10л
Кислотное чистящее средство RM 25 ASF для основной чистки санитарных зон. Удаляет осадок, ржавчину, накипь, масла. Идеально подходит для очистки внутренних стенок пищевых контейнеров.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|0,2
|Вес (кг)
|10,94
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Совместимая техника
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 Classic
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 10/21-4 М Classic
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA (с автоматическим барабаном для шланга)
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/18-4 St
- HDS 8/18-4CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HWE 860
Области применения
- Чистка бочек
- Уборка на молочных кухнях
- Уборка в санитарных помещениях
- Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов