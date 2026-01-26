Системное средство защиты Advance 1 RM 110 ASF, 10л

Средство для защиты аппаратов высокого давления с подогревом воды от обызвествления. Новая формула обеспечивает не только улучшенную защиту нагревательных змеевиков от образования известковых отложений (при температурах до 150 °C), но и защиту всех водопроводящих элементов аппарата от коррозии.