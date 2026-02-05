G 180 Q PC
Features and benefits
Quick Connect
- Quick Connect system for easy connection to the gun and high-pressure hose.
Bayonet connection
- Allows all Kärcher accessories to be connected.
Childproof safety lock
- Gun trigger is blocked.
Specifications
Technical data
|Colour
|black
|Weight (kg)
|0.4
|Weight incl. packaging (kg)
|0.6
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|548 x 191 x 38
Compatible machines
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Home Plus
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium
- K 4 WCM Flex eco!Booster
- K 4 WCM Flex eco!Booster Car & Home
- K 4 WCM Flex eco!Booster Car Plus
- K 4 WCM Flex eco!Booster Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM Flex eco!Booster
- K 5 WCM Flex eco!Booster Car & Home
- K 5 WCM Flex eco!Booster Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 WCM Flex eco!Booster