G 180 Q PC

Features and benefits
Quick Connect
  • Quick Connect system for easy connection to the gun and high-pressure hose.
Bayonet connection
  • Allows all Kärcher accessories to be connected.
Childproof safety lock
  • Gun trigger is blocked.
Specifications

Technical data

Colour black
Weight (kg) 0.4
Weight incl. packaging (kg) 0.6
Dimensions (L × W × H) (mm) 548 x 191 x 38