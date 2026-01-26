Áp lực cao
Nhanh chóng, hiệu quả, triệt để và tiết kiệm tài nguyên: làm sạch áp lực cao, kết hợp với các chất làm sạch với tỉ lệ hoàn hảo, mang lại sự ấn tượng trong trường hợp các công việc làm sạch đòi hỏi khắt khe.
0 Products
Các chất tẩy rửa Karcher - Chăm sóc và làm sạch chuyên nghiệp
Chất tẩy rửa Karcher, làm sạch nhanh chóng và hiệu quả hơn với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn và giảm ô nhiễm nước thải từ dư lượng dầu khoáng: có rất nhiều lợi ích khi sử dụng chất làm sạch và chăm sóc chuyên nghiệp của Karcher.