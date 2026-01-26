Chất bảo vệ máy móc RM 110 PressurePro, 10l
Chất bảo vệ máy móc RM 110 PressurePro giúp bảo vệ khỏi sự vôi hóa, dùng cho máy phun rửa áp lực cao nước nóng. Công thức mới đem lại sự bảo vệ khỏi trầm tích vôi trong các hệ thống đốt nóng (đến 150C) và bảo vệ khỏi sự ăn mòn.
Chất bảo vệ máy móc RM 110 PressurePro sử dụng trong các ứng dụng có nước cứng, và bảo vệ chống lại cặn vôi máy phun rửa áp lực cao nước nóng và các bộ phận quan trọng nhất của chúng cũng như các bộ phận dẫn nước được bảo vệ đáng tin cậy chống lại cặn vôi. Do đó, dòng nước chảy qua cuộn dây gia nhiệt được đảm bảo và hiệu suất của thiết bị không đổi, đồng thời người dùng có thể tiết kiệm năng lượng và giảm đáng kể chi phí bảo trì cho các biện pháp khử canxi tốn thời gian. Bộ bảo vệ máy PressurePro RM 110 tuân theo tiêu chuẩn HACCP và do đó phù hợp để sử dụng trong các công ty chế biến thực phẩm.
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (l)
|10
|Đơn vị gói (Unit)
|1
|pH
|9
|Trọng lượng (Kg)
|10,17
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|10,993
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|230 x 188 x 307
Khu vực ứng dụng
- Vận tải và máy móc
- Vệ sinh xe hơi/ máy móc
- Khử dầu, tạo lân quang
- Làm sạch bề mặt
- Bảo trì máy móc, bảo vệ tránh cặn vôi