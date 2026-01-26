Chất bảo vệ máy móc RM 110 PressurePro sử dụng trong các ứng dụng có nước cứng, và bảo vệ chống lại cặn vôi máy phun rửa áp lực cao nước nóng và các bộ phận quan trọng nhất của chúng cũng như các bộ phận dẫn nước được bảo vệ đáng tin cậy chống lại cặn vôi. Do đó, dòng nước chảy qua cuộn dây gia nhiệt được đảm bảo và hiệu suất của thiết bị không đổi, đồng thời người dùng có thể tiết kiệm năng lượng và giảm đáng kể chi phí bảo trì cho các biện pháp khử canxi tốn thời gian. Bộ bảo vệ máy PressurePro RM 110 tuân theo tiêu chuẩn HACCP và do đó phù hợp để sử dụng trong các công ty chế biến thực phẩm.