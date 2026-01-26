Chất tẩy rửa dầu mỡ PressurePro Extra RM 31 giúp hòa tan ngay cả những vết dầu, mỡ, hắc ín, bồ hóng và nhựa khói cứng đầu nhất mà dường như không cần bất kỳ nỗ lực nào. Chất làm sạch đậm đặc, tiết kiệm chi phí có thể được sử dụng ở mọi dải nhiệt độ – ngay cả ở 150 °C – mang lại hiệu quả làm sạch mạnh mẽ. Là một chất tẩy rửa chuyên sâu lý tưởng phù hợp để rửa động cơ và làm sạch các bộ phận trong xưởng hoặc trong các cơ sở nông nghiệp, thậm chí ở các khu vực khác, ví dụ như làm sạch mặt tiền, loại bỏ bụi bẩn do khí thải, phân chim hoặc cặn côn trùng và cũng có thể được sử dụng cho làm sạch bể trong ngành công nghiệp thực phẩm. Máy làm sạch dầu mỡ PressurePro Extra RM 31 không chứa silicone, nhanh chóng tách dầu và nước trong bộ tách dầu và để lại mùi hương tươi mát dễ chịu.