Chất tẩy rửa trung tính PressurePro Active Cleaner RM 55 của Kärcher là chất tẩy rửa đa năng, dựa trên chất hoạt động bề mặt, không chứa silicone và có thể tách rời dễ dàng, được phát triển đặc biệt cho máy phun rửa áp lực cao nước lạnh. Chất tẩy rửa giúp loại bỏ dầu, mỡ và protein cũng như phấn hoa, cặn côn trùng và nhiều loại bụi bẩn do khí thải gây ra. Chất tẩy rửa còn có thể sử dụng trên các bề mặt nhạy cảm với kiềm, chẳng hạn như nhôm, nhựa và bề mặt sơn. Do đó, chất tẩy rửa hoạt tính có thể được sử dụng làm chất tẩy rửa mặt tiền và làm sạch bề mặt làm việc, máy móc, phòng kho lạnh và băng tải trong ngành công nghiệp thực phẩm. Ngoài ra, chất tẩy rửa cũng có thể dùng làm sạch nhẹ nhàng các khu vực chờ đợi và cabin hút thuốc tại các bến xe buýt, nhà ga và sân bay cũng như đồ nội thất bằng nhựa để phục vụ bên ngoài.