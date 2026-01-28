PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 10l

Hiệu quả cao và nhẹ nhàng thực hiện tập trung làm sạch áp lực cao cho dầu nặng, dầu mỡ và ngâm khoáng. Thích hợp để làm sạch phương tiện, bạt và động cơ.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Kích thước đóng gói (l) 10
Đơn vị gói (Unit) 1
pH 12,3
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 11,5
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 10l
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 10l
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 10l
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 10l
Khu vực ứng dụng
  • Vận tải và máy móc
  • Vệ sinh xe hơi/ máy móc
  • Làm sạch các bộ phận
  • Làm sạch bề mặt
  • Làm sạch bạt
  • Làm sạch sàn và bề mặt
Phụ kiện