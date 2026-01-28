Chất làm sạch bằng bọt PressurePro, tính kiềm RM 58 của Kärcher được thiết kế để loại bỏ cặn sản xuất có chứa dầu mỡ hoặc protein, lý tưởng để làm sạch các ứng dụng trong chế biến thịt, cá và đặc sản. Chất tẩy rửa đậm đặc, tạo bọt và hợp vệ sinh có hoạt tính cao để sử dụng với máy phun rửa áp lực cao tạo ra một lớp bọt ổn định, bám dính rất tốt ngay cả trên các bề mặt thẳng đứng, mở ra khả năng làm sạch chuyên sâu nhưng vẫn dễ dàng rửa sạch. Chất tẩy rửa cũng dễ dàng loại bỏ các tạp chất điển hình trong ngành công nghiệp thực phẩm, ví dụ như bột mì, gluten, semolina, rượu vang, nước trái cây hoặc bia. Với PressurePro RM 57, RM 58 và RM 59, Kärcher cung cấp nhiều loại chất tẩy rửa bằng bọt cho các ứng dụng áp suất cao trong ngành chế biến thực phẩm, nhà bếp ẩm thực, phục vụ ăn uống, căng tin, nhà bếp lớn, cửa hàng bán thịt, lò mổ và tiệm bánh tuân thủ chứng chỉ HACCP từ Institut Fresenius. Tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng, chúng phù hợp để làm sạch bề mặt, tường, sàn, dây đai vận chuyển, máy móc, thiết bị, hộp, bồn, thùng thực phẩm cũng như kho lạnh.