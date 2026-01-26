Nhờ có giá trị pH trung tính và các đặc tính nhẹ nhàng, Chất làm sạch bằng bọt PressurePro, RM 57 phù hợp để làm sạch kỹ lưỡng nhưng nhẹ nhàng trên hầu hết các bề mặt. Chất làm sạch tạo thành một tấm chăn bọt ổn định với hiệu suất làm sạch vượt trội mà vẫn dễ dàng rửa sạch. Hóa chất loại bỏ sự nhiễm bẩn điển hình trong các khu vực chế biến thực phẩm, ví dụ như dư lượng dầu, mỡ, protein, bột mì, gluten, semolina, rượu vang, nước trái cây hoặc bia. Với PressurePro RM 57, RM 58 và RM 59, Kärcher cung cấp nhiều loại chất tẩy rửa bằng bọt cho các ứng dụng áp suất cao trong ngành chế biến thực phẩm, nhà bếp ẩm thực, phục vụ ăn uống, căng tin, nhà bếp lớn, cửa hàng bán thịt, lò mổ và tiệm bánh,... tuân thủ chứng chỉ HACCP từ Institut Fresenius. Tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng, chúng phù hợp để làm sạch bề mặt, tường, sàn, dây đai vận chuyển, máy móc, thiết bị, hộp, bồn, thùng thực phẩm cũng như kho lạnh.