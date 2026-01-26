RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-, 2.5l

Hiệu quả cao và nhẹ nhàng thực hiện tập trung làm sạch áp lực cao cho dầu nặng, dầu mỡ và ngâm khoáng. Thích hợp để làm sạch phương tiện, bạt và động cơ.