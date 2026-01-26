RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-, 2.5l
Hiệu quả cao và nhẹ nhàng thực hiện tập trung làm sạch áp lực cao cho dầu nặng, dầu mỡ và ngâm khoáng. Thích hợp để làm sạch phương tiện, bạt và động cơ.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (l)
|2,5
|Đơn vị gói (Unit)
|4
|pH
|12,3
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|3
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|120 x 120 x 280
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Sản phẩm ngưng giao dịch
Khu vực ứng dụng
- Vận tải và máy móc
- Vệ sinh xe hơi/ máy móc
- Làm sạch các bộ phận
- Làm sạch bề mặt
- Làm sạch bạt
- Làm sạch sàn và bề mặt