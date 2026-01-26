Có thể được sử dụng ở bất cứ đâu; để bảo trì làm sạch tất cả các sàn cứng và đàn hồi chịu nước; cực kỳ tiết kiệm; làm sạch không vệt; tạo bọt ít; hòa tan dầu, mỡ và ô nhiễm khoáng một cách đáng tin cậy; khô nhanh chóng