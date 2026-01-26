Sàn

Nhờ hiệu quả tuyệt vời, chất làm sạch Kärcher FloorPro đảm bảo làm sạch sàn một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, vệ sinh máy và bề mặt được bảo vệ tối ưu.

Kärcher Tẩy đốm

Tẩy đốm

Nhờ hiệu quả tuyệt vời, chất làm sạch Kärcher FloorPro đảm bảo làm sạch sàn một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, vệ sinh máy và bề mặt được bảo vệ tối ưu.

Sản phẩm
Kärcher Vệ sinh hàng ngày

Vệ sinh hàng ngày

Có thể được sử dụng ở bất cứ đâu; để bảo trì làm sạch tất cả các sàn cứng và đàn hồi chịu nước; cực kỳ tiết kiệm; làm sạch không vệt; tạo bọt ít; hòa tan dầu, mỡ và ô nhiễm khoáng một cách đáng tin cậy; khô nhanh chóng

Sản phẩm
Kärcher Vệ sinh và bảo trì định kỳ/ Spray Cleaner

Vệ sinh và bảo trì định kỳ/ Spray Cleaner

Làm sạch và chăm sóc trong một bước; loại bỏ các dấu chân; tạo ra một lớp màng chăm sóc có độ che phủ cao; chống trượt; chống bám bẩn; chống mài mòn

Sản phẩm
Kärcher Chất tẩy rửa thông dụng

Chất tẩy rửa thông dụng

Làm sạch sâu mạnh mẽ; nhiễm bẩn nặng; loại bỏ ngay cả bụi bẩn cứng đầu; hiệu quả cao; dễ dàng loại bỏ sáp, vv; ít tạo bọt; thân thiện với môi trường; hương thơm tươi mát

Sản phẩm
Kärcher Dung dịch bảo vệ

Dung dịch bảo vệ

Chất chăm sóc và bảo vệ lớp trải sàn cứng và đàn hồi; Khả năng bao phủ, bám dính, chống trơn trượt và chống mài mòn tuyệt vời; tăng sức đề kháng; chống bám bẩn, sàn cứng hơn.

Sản phẩm
Kärcher