Sàn
Nhờ hiệu quả tuyệt vời, chất làm sạch Kärcher FloorPro đảm bảo làm sạch sàn một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, vệ sinh máy và bề mặt được bảo vệ tối ưu.
Tẩy đốm
Vệ sinh hàng ngày
Có thể được sử dụng ở bất cứ đâu; để bảo trì làm sạch tất cả các sàn cứng và đàn hồi chịu nước; cực kỳ tiết kiệm; làm sạch không vệt; tạo bọt ít; hòa tan dầu, mỡ và ô nhiễm khoáng một cách đáng tin cậy; khô nhanh chóng
Vệ sinh và bảo trì định kỳ/ Spray Cleaner
Làm sạch và chăm sóc trong một bước; loại bỏ các dấu chân; tạo ra một lớp màng chăm sóc có độ che phủ cao; chống trượt; chống bám bẩn; chống mài mòn
Chất tẩy rửa thông dụng
Làm sạch sâu mạnh mẽ; nhiễm bẩn nặng; loại bỏ ngay cả bụi bẩn cứng đầu; hiệu quả cao; dễ dàng loại bỏ sáp, vv; ít tạo bọt; thân thiện với môi trường; hương thơm tươi mát
Dung dịch bảo vệ
Chất chăm sóc và bảo vệ lớp trải sàn cứng và đàn hồi; Khả năng bao phủ, bám dính, chống trơn trượt và chống mài mòn tuyệt vời; tăng sức đề kháng; chống bám bẩn, sàn cứng hơn.