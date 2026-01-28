Chất kết tinh sàn FloorPro RM 749, 10l
Chất kết tinh khô cho các sàn đá vôi làm từ đá marble, terrazzo hoặc đá nhân tạo – giúp tạo ra sàn cứng hơn, bền bỉ hơn và bóng loáng hơn.
Lý tưởng cho việc làm sạch trung gian các sàn đá vôi bằng máy chà đơn và máy phun. Chất có tính axit mạnh mẽ dành cho kết tinh khô giúp hòa tan canxi carbonat gắn liền trong lớp bề mặt của các sàn làm từ đá marble, terrazzo hoặc đá nhân tạo, chẳng hạn. Khi kết hợp với máy làm sạch sàn cơ học, điều này dẫn đến sự nén hóa hóa học và cơ học, cũng như sự cứng lại sau đó của bề mặt. Các sàn bóng mờ trở thành sàn bóng sáng hơn và cũng cứng cáp hơn, bền bỉ hơn. Việc tái bám bẩn được giảm thiểu, giúp việc làm sạch bảo trì trở nên dễ dàng hơn.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (l)
|10
|Đơn vị gói (Unit)
|1
|pH
|0,8
|Trọng lượng (Kg)
|10,39
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|11,3
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|230 x 188 x 307
Khu vực ứng dụng
- Sàn đá vôi