Chất tẩy rửa sàn đá FloorPro RM 753, 10l

Chất tẩy rửa sàn đá FloorPro RM 753 chuyên biệt dùng cho gạch lát bằng đá. Loại bỏ hoàn toàn vết dầu, mỡ và đất khoáng bám. Không làm ảnh hưởng đến tính năng chống trượt của gạch lát.