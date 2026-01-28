Chất tẩy rửa sàn đá FloorPro RM 753, 10l
Chất tẩy rửa sàn đá FloorPro RM 753 chuyên biệt dùng cho gạch lát bằng đá. Loại bỏ hoàn toàn vết dầu, mỡ và đất khoáng bám. Không làm ảnh hưởng đến tính năng chống trượt của gạch lát.
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (l)
|10
|Đơn vị gói (Unit)
|1
|pH
|10,5
|Trọng lượng (Kg)
|11,32
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|12,293
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|230 x 188 x 307
Sản phẩm
- Máy làm sạch cơ bản mạnh mẽ dùng cho các loại gạch đá lát bị bẩn nhiều
- Phân hủy vết bẩn dầu, mỡ và đất bám
- Đặc tính làm ướt tốt
- Công thức tạo bọt chậm
- Năng suất cực cao
- Mùi hương tươi mát và dễ chịu
- Nhanh chóng tách dầu/ nước trong bình tách
- Không chứa NTA
- Không chứa tenside và enzyme
Khu vực ứng dụng
- Làm sạch sàn