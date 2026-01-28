Sàn bóng làm từ đá granite, đá hoa cương, hoặc các loại đá cứng khác, đòi hỏi một chất chăm sóc đặc biệt mà không để lại cặn hoặc vệt – như chất tẩy rửa làm bóng sàn RM 755 của Kärcher, dù là cho việc lau sàn thủ công hay sử dụng trên diện tích lớn với máy chà sàn. Sản phẩm này lý tưởng cho việc vệ sinh bảo dưỡng và làm sạch trung gian các loại sàn chất lượng cao này, nhưng cũng có thể sử dụng trên các bề mặt khác, bao gồm cả sàn ESD chống tĩnh điện. Loại bỏ dầu mỡ, dầu, bụi than và các loại bẩn khoáng thông thường do bụi bẩn gây ra một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Ngoài ra, với công thức tạo bọt ít có thể kết hợp sử dụng với máy chà sàn và giúp sử dụng hiệu quả dung tích thùng chứa. chất tẩy rửa làm bóng sàn RM 755 dễ dàng loại bỏ mùi khó chịu và để lại hương thơm tươi mát dễ chịu sau khi làm sạch.