Chất giặt thảm nhanh khô CarpetPro RM 767, 10l
Chất giặt thảm nhanh khô dạng lỏng CarpetPro RM 767 dùng cho các bề mặt sợi dệt và được bọc kín, giúp loại bỏ mùi không mong muốn và nâng cao vệ sinh sàn nhà.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (l)
|10
|Đơn vị gói (Unit)
|1
|pH
|6,4
|Trọng lượng (Kg)
|10,23
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|10,893
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|230 x 188 x 307
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Sửa chửa xe hơi
- Bề mặt bằng vật liệu dệt