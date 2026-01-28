Chất giặt thảm nhanh khô CarpetPro RM 767, 10l

Chất giặt thảm nhanh khô dạng lỏng CarpetPro RM 767 dùng cho các bề mặt sợi dệt và được bọc kín, giúp loại bỏ mùi không mong muốn và nâng cao vệ sinh sàn nhà.

Thông số kỹ thuật

Kích thước đóng gói (l) 10
Đơn vị gói (Unit) 1
pH 6,4
Trọng lượng (Kg) 10,23
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 10,893
Kích thước (D x R x C) (mm) 230 x 188 x 307
Khu vực ứng dụng
  • Sửa chửa xe hơi
  • Bề mặt bằng vật liệu dệt
Phụ kiện