Chất giặt thảm nhanh khô CarpetPro RM 767, 10l

Chất giặt thảm nhanh khô dạng lỏng CarpetPro RM 767 dùng cho các bề mặt sợi dệt và được bọc kín, giúp loại bỏ mùi không mong muốn và nâng cao vệ sinh sàn nhà.