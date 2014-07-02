Máy làm sạch thảm BRC 45/45 C
Máy vệ sinh thảm nhỏ gọn dùng để làm sạch sâu và trung gian cho các khu vực có quy mô vừa từ 350 đến 1000 m². Hướng làm sạch thuận và nghịch với 2 chổi lăn xoay ngược chiều để làm sạch sâu từng sợi vải.
Với thiết bị làm sạch chuyên dụng BRC 45/45 C Ep, bạn có thể làm sạch thảm trung gian nhanh chóng bằng phương pháp I-Capsolation và làm sạch thảm sâu bằng sợi trong phương pháp phun-ex. BRC 45/45 C Ep cũng có thể được sử dụng linh hoạt để lựa chọn loại bỏ vết bẩn. Nó giúp loại bỏ bụi bẩn và làm sạch thảm một cách đáng tin cậy. Sau khi làm sạch trung gian, thảm đã khô và có thể đi lại sau 20 phút. Nhờ thiết kế nhỏ gọn của máy, nó cũng có thể được sử dụng ở các khu vực công cộng. Với hiệu suất diện tích lên đến 800 m² để làm sạch trung gian và lên đến 350 m² để làm sạch sâu, BRC 45/45 C Ep là sản phẩm làm sạch toàn diện hoàn hảo cho các khu vực rộng lớn hơn.
Tính năng và ưu điểm
Đầu chổi dạng phao với chổi lăn chống quay ngược
- Hai chổi lăn đảm bảo hiệu suất vệ sinh cao.
- Vệ sinh đồng thời vào sâu các thớ vải từ hai bên.
- Đảm bảo mức tiếp xúc sàn đồng nhất ngay cả trên những bề mặt gồ ghề.
Hướng vận hành, tiến hoặc lùi
- Hướng vận hành có thể điều chỉnh theo thảm.
- Hướng vệ sinh có thể chọn lựa thông qua tay đẩy gập.
- Tư thế làm việc an toàn, hiệu quả để vệ sinh thảm - tiến và lùi.
Thông số kỹ thuật
|Hiệu suất diện tích (vệ sinh cơ bản / vệ sinh trung cấp "iCapsol") (m2/h) (m²/h)
|350 / 1000
|Lưu lượng khí (l/s)
|45
|Lực hút (mbar/kPa)
|300 / 30
|Áp lực phun, vệ sinh định kỳ (bar)
|3,5
|Áp lực phun, vệ sinh sâu (bar)
|7
|Tốc độ phun, vệ sinh định kỳ (l/min)
|0,7
|Tốc độ phun, vệ sinh sâu (l/min)
|3,2
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|450
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|45 / 38
|Công suất tua-bin (W)
|1100
|Công suất mô-tơ chổi than (W)
|600
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|75
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Scope of supply
- Số lượng con lăn: 2 Unit
Thiết bị
- Hướng vận hành: Tiến hoặc lùi
- Chế độ iCapso