Với thiết bị làm sạch chuyên dụng BRC 45/45 C Ep, bạn có thể làm sạch thảm trung gian nhanh chóng bằng phương pháp I-Capsolation và làm sạch thảm sâu bằng sợi trong phương pháp phun-ex. BRC 45/45 C Ep cũng có thể được sử dụng linh hoạt để lựa chọn loại bỏ vết bẩn. Nó giúp loại bỏ bụi bẩn và làm sạch thảm một cách đáng tin cậy. Sau khi làm sạch trung gian, thảm đã khô và có thể đi lại sau 20 phút. Nhờ thiết kế nhỏ gọn của máy, nó cũng có thể được sử dụng ở các khu vực công cộng. Với hiệu suất diện tích lên đến 800 m² để làm sạch trung gian và lên đến 350 m² để làm sạch sâu, BRC 45/45 C Ep là sản phẩm làm sạch toàn diện hoàn hảo cho các khu vực rộng lớn hơn.