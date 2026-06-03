Sản xuất: Giảm sử dụng nguyên liệu thô và năng lượng. Sử dụng vật liệu tái chế làm giảm lượng khí thải CO₂.

Siêu êm: Hoạt động gần như không có tiếng ồn chỉ với 52 dB(A)

Hoàn hảo để vệ sinh ban ngày. Giảm ô nhiễm tiếng ồn ngay cả vào ban đêm. Giảm thiểu rủi ro như căng thẳng hoặc tổn thương thính giác.