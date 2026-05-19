Xe quét đô thị MC 80
Xe quét MC 80 nhỏ gọn và gây ấn tượng với sự thân thiện với môi trường, xe quét lớn nhất trong dòng MC với thể tích không khí 1,45 m³ và khái niệm vận hành trực quan.
Với xe quét MC 80, công nghệ của các dòng xe quét lớn hiện được sử dụng trong dòng xe quét nhỏ gọn. Ví dụ, thùng chứa 800 lít cho vật liệu quét với hệ thống tuần hoàn nước dựa trên mô phỏng CFD có sự trợ giúp của máy tính, hệ thống hai bàn chải có điều khiển bàn chải riêng cùng với nâng riêng, rảnh hút thẳng ngăn chặn hiệu quả tắc nghẽn và miệng hút được đặt trong đường viền bánh xe nơi nó được bảo vệ khỏi các tác động. Các thiết bị tiêu chuẩn tuyệt vời có thể được bổ sung với các bộ dụng cụ đính kèm khác nhau, chẳng hạn như bàn chải biên thứ 3, chổi quét cỏ dại, vòi hút di động hoặc chất tẩy rửa áp lực cao.Tạo cảm giác thoải mái khi làm việc, MC 80 đạt điểm cao với buồng lái lớn nhất trong lớp, tầm nhìn toàn diện hoàn hảo và bố trí trong suốt và tiện dụng của các yếu tố vận hành. Các chi tiết thực tế như ngăn lưu trữ có thể khóa, ngăn đựng chai và cổng sạc USB cũng được bao gồm.
Tính năng và ưu điểm
Khái niệm vận hành trực quan từ lớp 3,5 tấnTay vịn với bảng điều khiển tích hợp công thái học để vận hành trực quan. Khởi động nhanh khi chạm nút. Tất cả các chức năng có thể kiểm soát bằng cá nhân. Kiểm soát chổi riêng và nâng độ chính xác tăng.
Thoải mái vận hành tối đaBuồng lái lớn nhất trong dòng với tầm nhìn toàn cảnh 360°, tiện dụng và trong suốt. Cửa sổ ở hai bên, ngăn lưu trữ có thể khóa, cổng sạc USB, ngăn giữ chai. Lối vào và lối ra ở cả hai phía để linh hoạt tối đa khi làm việc.
Tiêu chuẩn quét cao nhấtDễ dàng lắp ráp hai hệ thống chổi với điều khiển và nâng riêng lẻ. Bình chứa 800 lít cho vật liệu quét với hệ thống tuần hoàn nước và bình chứa nước ngọt 185 lít. Bộ dụng cụ đính kèm tùy chọn có sẵn như chổi biên thứ 3 hoặc chổi quét cỏ dại.
Lái xe tiết kiệm và thân thiện với môi trường
- Giá trị phát xạ dưới EU STAGE V nhờ hệ thống đường ray chung và bộ lọc hạt diesel.
- Ứng dụng trong khu vực đô thị xanh.
- Tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn bảo vệ môi trường và giảm chi phí vận hành.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Đi-ê-zen
|Động cơ dẫn động
|Dẫn động bốn bánh
|Nhà sản xuất động cơ
|Yanmar
|Phân loại động cơ (kW)
|26
|Công suất khối (cm³)
|1650
|Hình trụ
|3
|Tiêu chuẩn khí thải
|STAGE V
|Tốc độ di chuyển (km/h)
|25
|Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
|1630
|Bình chứa rác quét được (l)
|1000
|Bồn nước (l)
|150
|Bình chứa nước sạch (l)
|185
|Wheelbase (mm)
|1500
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|2500
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Thiết bị
- Bộ lọc phân tử
- Ống hút lá
- Máy đo nhiệt độ
- Bộ đếm thời gian vận hành cho cơ chế quét
- Ghế tiện dụng
- Bình nóng lạnh và điều hòa
- Bộ gia nhiệt
- Hút
- Tốc độ chổi bên có thể điều chỉnh
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Bộ truyền động dạng kéo lùi
- Nắp bụi thô
- Trút đổ nâng thùng chứa thủy lực
- Khoang lái có kính an toàn, 2 gương chiếu hậu
- Máy thu thanh
- Đèn cảnh báo quay
- Bụi bám vào bàn chải bên và trong kênh hút thông qua hệ thống phun nước
- Cửa trái/phải
- Sử dụng ngoài trời
Videos
Khu vực ứng dụng
- Lý tưởng cho khu vực khô và ướt. Cũng thích hợp cho các nhiệm vụ vận chuyển