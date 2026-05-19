Với xe quét MC 80, công nghệ của các dòng xe quét lớn hiện được sử dụng trong dòng xe quét nhỏ gọn. Ví dụ, thùng chứa 800 lít cho vật liệu quét với hệ thống tuần hoàn nước dựa trên mô phỏng CFD có sự trợ giúp của máy tính, hệ thống hai bàn chải có điều khiển bàn chải riêng cùng với nâng riêng, rảnh hút thẳng ngăn chặn hiệu quả tắc nghẽn và miệng hút được đặt trong đường viền bánh xe nơi nó được bảo vệ khỏi các tác động. Các thiết bị tiêu chuẩn tuyệt vời có thể được bổ sung với các bộ dụng cụ đính kèm khác nhau, chẳng hạn như bàn chải biên thứ 3, chổi quét cỏ dại, vòi hút di động hoặc chất tẩy rửa áp lực cao.Tạo cảm giác thoải mái khi làm việc, MC 80 đạt điểm cao với buồng lái lớn nhất trong lớp, tầm nhìn toàn diện hoàn hảo và bố trí trong suốt và tiện dụng của các yếu tố vận hành. Các chi tiết thực tế như ngăn lưu trữ có thể khóa, ngăn đựng chai và cổng sạc USB cũng được bao gồm.