Bột khử cặn RM Descaling powder (6x17g), 17g
Khử các lớp cặn do vôi hóa trong Máy làm sạch bằng hơi nước, Ấm đun, Máy pha cà phê,…
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (g)
|6 x 17
|Đơn vị gói (Unit)
|15
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,136
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|205 x 125 x 20
Khu vực ứng dụng
- Khử cặn cho các máy làm sạch bằng hơi nước nóng
- Khử cặn cho các ấm đun nước, máy pha cà phê,…