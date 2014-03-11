Sinh thái - màu vàng thân thiện môi trường
Karcher thấy họ như là người dẫn đầu thị trường bằng cách gương mẫu. Tính bền vững và bảo vệ môi trường được bắt rễ vững chắc trong triết lý và hành động của công ty, và được thể hiện trong các sáng kiến công ty "sinh thái". Với tư duy, Karcher đã phát triển một thế hệ sản phẩm thương hiệu mới mà kết hợp công nghệ tinh vi, sức mạnh nổi bật, thân thiện với người dùng và quan tâm đến môi trường một cách ấn tượng. Kết quả là các thiết bị hiệu quả cao và tiết kiệm nguồn lực và thiết lập các tiêu chuẩn mới.
Các đặc tính sinh thái của chúng tôi
Một điểm bán hàng duy nhất và nhãn hiệu đã được xây dựng cho các loạt sản phẩm thân thiện với môi trường từ Home & Garden: tên thương hiệu "sinh thái". Chỉ những thiết bị đạt tiêu chuẩn có liên quan được ghi nhãn thương hiệu và sinh thái. Có rất nhiều điều kiện phải đáp ứng để đạt được "sinh thái", mỗi cái có biểu tượng riêng.
Tiết kiệm nước
Sử dụng nước có trách nhiệm ngày càng trở nên quan trọng, sinh thái có nghĩa là tiêu thụ nước có trách nhiệm, có mục đích
Tiết kiệm năng lượng
Sử dụng năng lượng có hiệu quả là ưu điểm chính của thiết bị sinh thái, và đó là nhờ vào công nghệ tiên tiến và thông minh của Karcher
Bảo tồn nước uống
Việc sử dụng nước mưa bảo tồn nguồn nước uống quý giá. Loạt hàng sinh thái cũng đem đến giải pháp sử dụng nguồn nước thay thế.
Giảm ô nhiễm nước thải
Các máy làm sạch của Kärcher với các liều lượng dùng hóa chất tẩy rửa được cân nhắc và các dòng chất tẩy rửa sinh thái eco!ogic đóng một vai trò quan trọng trong giảm ô nhiễm nước thải.
Lựa chọn các vật liệu sử dụng một cách có trách nhiệm
Tránh sử dụng những chất như phthalates và PVC là cực kỳ quan trọng đối với sản phẩm sinh thái.
Sử dụng nguồn vật liệu bảo tồn
Thiết bị sinh thái gây ấn tượng với việc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, như nhựa tái chế. Các bao bì được làm từ các tông FSC và vật liệu tái chế; polystyrene không được sử dụng.
Tiếng ồn nhỏ
Một trong những đặc tính đặc trưng cho thiết bị sinh thái Karcher là giảm ô nhiễm tiếng ồn
Lọc bụi hiệu quả
Sản phẩm Karcher đảm bảo một môi trường làm việc lành mạnh nhờ bộ lọc bụi đáng tin cậy. Tất nhiên, điều này cũng đúng đối với các thiết bị sinh thái mới.
Tái sử dụng tối ưu
Trên 50% thiết bị của Karcher được tái sử dụng, bao gồm cả dòng sản phẩm sinh thái mới
Dịch vụ cung cấp lâu dài
Tiêu chuẩn chất lượng vốn có của Karcher đảm bảo các thiết bị, bao gồm các thiết bị sinh thái, có tuổi thọ dài hơn so với mức trung bình.
Dễ sửa chữa
Sản phẩm Karcher được đặc trưng bởi tính dễ sửa chữa. Điều này cũng đúng đối với các thiết bị sinh thái
CÁc phụ kiện luôn sẵn có
Đương nhiên, các thiết bị trong dòng sản phẩm eco!ogic cũng được hưởng lợi từ kho dịch vụ phụ kiện đa dạng của Karcher
máy phun rửa áp lực thuộc dòng sản phẩm eco!ogic - tiết kiệm nước tốt nhất
Các thiết bị eco!ogic đã được kiểm nghiệm và chứng nhận là thiết bị dẫn đầu thị trường trong việc bảo vệ môi trường: sản phẩm được thiết kế có khả năng điều chỉnh lượng nước phù hợp khi cần thiết, do đó làm giảm lượng nước tiêu thụ hoang phí. Các bộ phận nhựa của dòng sản phẩm eco!ogic được làm từ khoảng 60% vật liệu tái chế và không chứa PVC. Các bao bì được làm từ các tông FSC và không chứa tấm lót nhựa.
Sơ lược máy phun rửa áp lực cao eco!ogic:
K 4 Premium eco!ogic Home
Bảo vệ môi trường và làm sạch hiệu quả: sản phẩm K4 Premium Ecologic Home" với động cơ sinh thái làm mát bằng nước tiết kiệm lên đến 20% điện năng và lượng nước sử dụng. Ngoài ra, các máy phun rửa áp lực cao này được làm từ 60% vật liệu tái chế và không sử dụng chất nhựa và PVC.
K 5 Premium eco!ogic Home
Thân thiện với môi trường và hiệu quả cực kì ấn tượng! Các K5 Premium Ecologic Hone mạnh mẽ với động cơ sinh thái làm mát bằng nước và tích hợp với bộ phụ kiện Home Kit, bao gồm thiết bị làm sạch bề mặt T350. Giải pháp phun rửa áp lực cao phù hợp sử dụng trong gia đình với mức độ bụi bẩn tương đối.
K 7 Premium eco!ogic Home
K7 Premium Ecologic Home với bộ cuộn vòi nước để sử dụng thường xuyên và mức độ bụi bẩn lớn (ví dụ như trên lối đi, hồ bơi, xe ô tô lớn và xe đạp,...) Thiết bị dễ sử dụng và thân thiện với môi trường. Nhờ chế độ sinh thái, máy phun rửa áp lực với động cơ làm mát bằng nước tiết kiệm đến 20% nước và điện.
Hiệu quả tối đa.
Đối với tất cả các loại máy phun rửa áp lực Karcher, mođen sinh thái K 4 - K 7 được trang bị công nghệ độc quyền vòi Karcher, được thiết kế để kết hợp hoàn hảo với các máy bơm. Các thiết bị đóng góp một phần quan trọng đối với trách nhiệm sử dụng tài nguyên giá trị. So với các đối thủ cạnh tranh, các thiết bị Karcher khác biệt bởi hiệu suất tấy rửa và hiệu quả làm sạch cao hơn.
Tóm lại: thời gian làm sạch giảm đi một nửa, do đó tiết kiệm đến 50% điện và nước. Đây là những ưu điểm vượt trội, đã được khẳng định một cách khoa học của Viện Fraunhofer nổi tiếng và độc lập.
Sức mạnh vượt trội.
Dòng từ K 4 đến K 7 của dòng sản phẩm eco!ogic cao cấp Kärcherđược trang bị với động cơ sinh thái làm mát bằng nước được cải tiến. Các thiết bị này rất mạnh mẽ và có chế độ dịch vụ lâu dài; vận hành êm ái hơn và nhẹ hơn 10%.
Nước sạch cho Thế giới
Kärcher không chỉ sản xuất các thiết bị bảo tồn tài nguyên, mà còn cam kết bảo tồn nước. Ví dụ, nó đã thành lập dự án "Nước sạch cho thế giới" hợp tác với Quỹ Thiên nhiên toàn cầu. Đối với mỗi máy phun rửa áp lực eco!ogic được bán, tiền sẽ được quyên góp thêm để xây dựng hệ thống lọc nước sinh học trên toàn thế giới. Điều này có nghĩa rằng, với mỗi thiết bị bán ra, 1.000 lít nước ở các sông, hồ trên toàn thế giới được làm sạch. Một chương trình có ý nghĩ thiết thực cho thiên nhiên và cuộc sống.