Sinh thái - màu vàng thân thiện môi trường

Karcher thấy họ như là người dẫn đầu thị trường bằng cách gương mẫu. Tính bền vững và bảo vệ môi trường được bắt rễ vững chắc trong triết lý và hành động của công ty, và được thể hiện trong các sáng kiến công ty "sinh thái". Với tư duy, Karcher đã phát triển một thế hệ sản phẩm thương hiệu mới mà kết hợp công nghệ tinh vi, sức mạnh nổi bật, thân thiện với người dùng và quan tâm đến môi trường một cách ấn tượng. Kết quả là các thiết bị hiệu quả cao và tiết kiệm nguồn lực và thiết lập các tiêu chuẩn mới.