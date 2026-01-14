Súng phun đa năng
Súng phun đa năng cao cấp với 4 kiểu phun dùng để tưới các khu / vườn có diện tích vừa và nhỏ. Tay cầm được thiết kế thân thiện, dễ dàng vận hành chỉ với 1 tay.
Súng phun đa năng cao cấp với 4 kiểu phun dùng để tưới cho những khu vực, sân vườn có diện tích vừa và nhỏ. Tay cầm được thiết kế thân thiện, dễ dàng vận hành chỉ với 1 tay để dễ dàng tưới cây và làm sạch các dụng cụ làm vườn và đồ đạc. Súng phun cải tiến này cũng cung cấp một loạt các tính năng khác như kiểm soát dòng chảy vô hạn cũng như khóa và nhả tự động. Loại súng này kết hợp giữa thiết kế hấp dẫn với tính dễ sử dụng và một loạt các chức năng hữu ích. Tóm lại: là giải pháp lý tưởng cho nhiều mục đích sử dụng trong vườn. Lưu ý: Súng phun Kärcher tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop
Tính năng và ưu điểm
4 mẫu phun
Điều chỉnh tốc độ dòng chảy bằng một tay
- Dễ sử dụng
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,116
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,163
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|195 x 60 x 60
Thiết bị
- Kiểu phun: sương mịn
- Kiểu phun: tia phẳng chiều ngang
- Kiểu phun: tia nước tập trung
- Kiểu phun: tia xoáy
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh