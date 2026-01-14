Súng phun đa năng cao cấp với 4 kiểu phun dùng để tưới cho những khu vực, sân vườn có diện tích vừa và nhỏ. Tay cầm được thiết kế thân thiện, dễ dàng vận hành chỉ với 1 tay để dễ dàng tưới cây và làm sạch các dụng cụ làm vườn và đồ đạc. Súng phun cải tiến này cũng cung cấp một loạt các tính năng khác như kiểm soát dòng chảy vô hạn cũng như khóa và nhả tự động. Loại súng này kết hợp giữa thiết kế hấp dẫn với tính dễ sử dụng và một loạt các chức năng hữu ích. Tóm lại: là giải pháp lý tưởng cho nhiều mục đích sử dụng trong vườn. Lưu ý: Súng phun Kärcher tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop