Súng phun Plus
Súng phun chất lượng cao mạnh mẽ, tiện dụng và bền với nhiều tính năng. Đầu phun linh hoạt (180 °) và có 6 kiểu phun. Dùng để tưới các khu vực vừa / nhỏ. Dùng cho tất cả các ứng dụng tưới vườn, tưới hoa, bồn rau & chậu, giỏ treo.
Súng phun Plus được thiết kế tiện lợi và chi tiết để sử dụng đa năng trong vườn. Sản phẩm lý tưởng để tưới các khu vườn vừa và nhỏ, hoặc các chậu, giỏ treo. Lưu ý: Súng phun Karcher tương thích với tất cả click system. Các tính năng: góc đầu phun có thể thay đổi (180 °), điều khiển dòng chảy bằng một tay thuận tiện (bao gồm chức năng BẬT / TẮT), dễ dàng cất giữ trên móc mở, vật liệu chắc chắn và có 6 kiểu phun.
Tính năng và ưu điểm
6 chức năng tướiLinh hoạt và đa năng
Điều khiển 1 tay, bao gồm chức năng TẮT/MỞDễ dàng và tiện dụng
Vòi phun di động (180 °)Các góc phun khác nhau để tưới theo mục tiêu.
Khoang chứa tiện dụng với móc treo
- Dễ dàng cất trữ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,38
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,406
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|850 x 150 x 66
Thiết bị
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: sương mịn
- Kiểu phun: tia phẳng chiều ngang
- Kiểu phun: tia nước tập trung
- Kiểu phun: tia xoáy
- Kiểu phun: tia phẳng chiều dọc
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác