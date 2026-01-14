Súng phun Plus được thiết kế tiện lợi và chi tiết để sử dụng đa năng trong vườn. Sản phẩm lý tưởng để tưới các khu vườn vừa và nhỏ, hoặc các chậu, giỏ treo. Lưu ý: Súng phun Karcher tương thích với tất cả click system. Các tính năng: góc đầu phun có thể thay đổi (180 °), điều khiển dòng chảy bằng một tay thuận tiện (bao gồm chức năng BẬT / TẮT), dễ dàng cất giữ trên móc mở, vật liệu chắc chắn và có 6 kiểu phun.