Đầu nối 2 ngõ
Đầu nối 2 ngõ với 2 đầu kết nối nước độc lập, có thể điều chỉnh. Lý tưởng để kết nối hai ống nước với một vòi nước.
Bộ đầu nối 2 ngõ chất lượng cao với đầu nối vòi G3 /4 và G1/2 giúp tưới nước với tối đa hai ống cùng một lúc. Sản phẩm có hai đầu nối với hai bộ điều khiển độc lập giúp đảm bảo lưu lượng nước tối ưu. Khớp nối hoạt động trơn tru, dễ dàng gắn vào vòi nước. Thiết bị có thể được sử dụng phổ biến với các loại vòi tưới vườn tiêu chuẩn.
Tính năng và ưu điểm
Hai đầu phun nước có thể được điều chỉnh độc lập
- Sử dụng riêng biệt hai đầu phun nước trên một vòi.
Với bộ lọc trước tích hợp
- Độ bền cao
Khớp nối linh hoạt
- Dễ dàng gắn vào vòi với ren 3/4" hoặc 1/2".
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Kích thước cổ ren
|G3/4 + G1/2
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,073
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,093
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|50 x 126 x 78
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác