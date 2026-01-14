Bộ đầu nối 2 ngõ chất lượng cao với đầu nối vòi G3 /4 và G1/2 giúp tưới nước với tối đa hai ống cùng một lúc. Sản phẩm có hai đầu nối với hai bộ điều khiển độc lập giúp đảm bảo lưu lượng nước tối ưu. Khớp nối hoạt động trơn tru, dễ dàng gắn vào vòi nước. Thiết bị có thể được sử dụng phổ biến với các loại vòi tưới vườn tiêu chuẩn.