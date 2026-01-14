Đầu nối 3 cổng
Đầu nối 3 cổng giúp cùng lúc kết nối 3 ống nước. Thiết kế đẹp mắt, độ bền cao
Cổng kết nối với vòi nước. Kärcher cung cấp đầy đủ các phụ kiện dành cho việc kết nối, ngắn kết nối và sửa chữa hệ thống tưới vườn. Phụ kiện đầu nối 3 cổng được thiết kế đẹp mắt, độ bền cao và rất tiện dụng, phù hợp cho hầu hết các loại ống nước và các hệ thống nhấn mở tiêu chuẩn.
Tính năng và ưu điểm
Bền bỉ
- Đảm bảo bền bỉ
Kết nối 3 ống nước
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,011
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,021
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|15 x 65 x 60
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác