Cổng kết nối với vòi nước. Kärcher cung cấp đầy đủ các phụ kiện dành cho việc kết nối, ngắn kết nối và sửa chữa hệ thống tưới vườn. Phụ kiện đầu nối 3 cổng được thiết kế đẹp mắt, độ bền cao và rất tiện dụng, phù hợp cho hầu hết các loại ống nước và các hệ thống nhấn mở tiêu chuẩn.