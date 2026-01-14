Đầu nối 3 cổng

Đầu nối 3 cổng giúp cùng lúc kết nối 3 ống nước. Thiết kế đẹp mắt, độ bền cao

Cổng kết nối với vòi nước. Kärcher cung cấp đầy đủ các phụ kiện dành cho việc kết nối, ngắn kết nối và sửa chữa hệ thống tưới vườn. Phụ kiện đầu nối 3 cổng được thiết kế đẹp mắt, độ bền cao và rất tiện dụng, phù hợp cho hầu hết các loại ống nước và các hệ thống nhấn mở tiêu chuẩn.

Tính năng và ưu điểm
Bền bỉ
  • Đảm bảo bền bỉ
Kết nối 3 ống nước
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,011
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,021
Kích thước (D x R x C) (mm) 15 x 65 x 60
Khu vực ứng dụng
  • Tưới vườn
  • Dành cho khu vườn có diện tích lớn
  • Để tưới cây trong chậu
  • Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
  • Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác