Đầu nối 3 ngõ
Đầu nối 3 ngõ với 3 kết nối nước độc lập, điều chỉnh riêng biệt. Lý tưởng để kết nối ba ống với một vòi riêng lẻ.
Đầu nối 3 ngõ với bộ đầu nối G1 và bộ giảm G3 / 4 để tưới lên đến ba vòi cùng một lúc. Đầu nối 3 ngõ có ba bộ điều hợp vòi với ba bộ điều khiển độc lập, biến đổi vô hạn và giúp tối ưu hóa lưu lượng nước. Sản phẩm có thể được sử dụng phổ biến với tất cả các vòi vườn thông thường, chất lượng cao và thiết kế tiện dụng để dễ cầm nắm. Đai ốc liên hợp trơn với ren bên trong chắc chắn đảm bảo việc cố định dễ dàng và thoải mái tại vòi. Sản phẩm tương thích với hầu hết hệ thống hook-and-loop.
Tính năng và ưu điểm
Ba cửa xả nước có thể được điều chỉnh độc lập
- Sử dụng riêng biệt ba đầu ra nước trên một vòi.
Với bộ lọc trước tích hợp
- Độ bền cao
Khớp nối linh hoạt
- Dễ dàng gắn vào vòi bằng ren 1 "hoặc 3/4".
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,29
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,342
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|60 x 22 x 180
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác