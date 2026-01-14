Đầu nối 3 ngõ với bộ đầu nối G1 và bộ giảm G3 / 4 để tưới lên đến ba vòi cùng một lúc. Đầu nối 3 ngõ có ba bộ điều hợp vòi với ba bộ điều khiển độc lập, biến đổi vô hạn và giúp tối ưu hóa lưu lượng nước. Sản phẩm có thể được sử dụng phổ biến với tất cả các vòi vườn thông thường, chất lượng cao và thiết kế tiện dụng để dễ cầm nắm. Đai ốc liên hợp trơn với ren bên trong chắc chắn đảm bảo việc cố định dễ dàng và thoải mái tại vòi. Sản phẩm tương thích với hầu hết hệ thống hook-and-loop.