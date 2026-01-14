Ống vòi nước đáng tin cậy, đầu nối ống và ống là cần thiết cho một hệ thống tưới nước hiệu quả. Kärcher cung cấp đầy đủ các phụ kiện để kết nối, ngắt kết nối và sửa chữa hệ thống tưới nước. Ví dụ, đầu nối trục 1/2 "để nối các đầu nối ống với vòi phun nước (có ren bên trong) Đầu nối Ống nối Universal 1/2" thích hợp cho tất cả các vòi vườn theo tiêu chuẩn và được thiết kế tiện dụng để dễ dàng xử lý. Đầu nối tương thích với ba đường kính ống được sử dụng rộng rãi nhất và tất cả các click system có sẵn.