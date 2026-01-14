Khớp nối ống nước
Sử dụng cho hầu hết các loại ống nước thông dụng trong gia đình. Có thể dùng để kết nối hoặc sửa chữa 2 đầu ống bị hư.
Tính năng và ưu điểm
Kiểu dáng tiện lợi
- Dễ sử dụng
Sử dụng ở mọi nơi
- Phù hợp cho tất cả các loại ống nước tiêu chuẩn
Để kết nối hoặc sửa chữa 2 đầu ống nước
Thông số kỹ thuật
|Đường kính
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,041
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,049
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|65 x 39 x 39
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác