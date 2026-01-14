Khớp nối ống nước

Sử dụng cho hầu hết các loại ống nước thông dụng trong gia đình. Có thể dùng để kết nối hoặc sửa chữa 2 đầu ống bị hư.

Tính năng và ưu điểm
Kiểu dáng tiện lợi
  • Dễ sử dụng
Sử dụng ở mọi nơi
  • Phù hợp cho tất cả các loại ống nước tiêu chuẩn
Để kết nối hoặc sửa chữa 2 đầu ống nước
Thông số kỹ thuật

Đường kính 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,041
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,049
Kích thước (D x R x C) (mm) 65 x 39 x 39
Khu vực ứng dụng
  • Tưới vườn
  • Dành cho khu vườn có diện tích lớn
  • Để tưới cây trong chậu
  • Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
  • Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác