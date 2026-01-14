Dễ dàng kết nối, ngắt kết nối và sửa chữa - với khớp nối Premium Universal của Kärcher được làm bằng nhôm không ăn mòn và tay cầm lõm làm bằng nhựa mềm để thao tác đặc biệt thuận tiện. Hệ thống phích cắm linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc tưới nước cho các khu vườn nhỏ và lớn và các khu vực khác. Khớp nối Premium Universal tương thích với ba đường kính ống phổ biến nhất và tất cả các hệ thống hook-and-loop