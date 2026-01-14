Khớp nối Premium Universal
Khớp nối Premium Universal làm bằng kim loại. Đi kèm với một kẹp ống chắc chắn được làm bằng nhôm không ăn mòn và tay cầm lõm bằng nhựa mềm. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop
Dễ dàng kết nối, ngắt kết nối và sửa chữa - với khớp nối Premium Universal của Kärcher được làm bằng nhôm không ăn mòn và tay cầm lõm làm bằng nhựa mềm để thao tác đặc biệt thuận tiện. Hệ thống phích cắm linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc tưới nước cho các khu vườn nhỏ và lớn và các khu vực khác. Khớp nối Premium Universal tương thích với ba đường kính ống phổ biến nhất và tất cả các hệ thống hook-and-loop
Tính năng và ưu điểm
Chốt kẹp bằng nhựa mềm
- Dễ sử dụng
Kẹp ống làm bằng nhôm không ăn mòn
- Đảm bảo bền bỉ
Thông số kỹ thuật
|Đường kính
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,048
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,068
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|65 x 39 x 40
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác