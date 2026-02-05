Bàn chải hút xe hơi
Bộ bàn chải hút giúp làm sạch kỹ lưỡng nội thất ô tô như bảng điều khiển, thảm để chân, bề mặt bọc, v.v. và phù hợp để sử dụng trên mọi chất liệu. Dùng cho tất cả các dòng máy hút bụi khô và ướt Home & Garden.
Bộ bàn chải hút là bao gồm 2 bàn chải hút: 1 bản chải lông cứng và 1 bàn chải lông mềm. Bàn chải hút có lông cứng đảm bảo làm sạch kỹ các bề mặt bọc và trải thảm (ví dụ: thảm để chân hoặc ghế ô tô). Bàn chải hút có lông mềm giúp làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt mỏng manh (ví dụ: bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển trung tâm). Bộ bàn chải hút phù hợp với tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden.
Tính năng và ưu điểm
Bàn chải hút có lông cứng để làm sạch sâu bề mặt bọc và thảm
Bàn chải hút có lông mềm giúp làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt nhạy cảm
Thích hợp cho tất cả dòng máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD
Phù hợp với tất cả các máy giặt thảm Kärcher trong dòng thiết bị SE 4, SE 5 và SE 6.
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (teilig)
|2
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,091
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,129
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|120 x 70 x 41
Khu vực ứng dụng
- Đế cọc
- Ghế xe hơi
- Ghế sau
- Chỗ để chân
- Bảng điều khiển xe hơi
- Trung tâm điều khiển
- Túi bên trong xe
- Bọc ghế
- Nội thất bọc da