Bộ bàn chải hút là bao gồm 2 bàn chải hút: 1 bản chải lông cứng và 1 bàn chải lông mềm. Bàn chải hút có lông cứng đảm bảo làm sạch kỹ các bề mặt bọc và trải thảm (ví dụ: thảm để chân hoặc ghế ô tô). Bàn chải hút có lông mềm giúp làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt mỏng manh (ví dụ: bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển trung tâm). Bộ bàn chải hút phù hợp với tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden.