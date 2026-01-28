Bàn chải xoay với vòng quay mạnh mẽ, đảm bảo làm sạch kỹ lưỡng và hiệu quả tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Nếu cần, có thể sử dụng thêm chất tẩy rửa thông qua bàn chải. Bàn chải xoay có thể được sử dụng kết hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.