Bàn chải xoay
Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa
Bàn chải xoay với vòng quay mạnh mẽ, đảm bảo làm sạch kỹ lưỡng và hiệu quả tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Nếu cần, có thể sử dụng thêm chất tẩy rửa thông qua bàn chải. Bàn chải xoay có thể được sử dụng kết hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Đầu bàn chải xoay
- Làm sạch nhẹ nhàng
Có thể thay đổi phần đính kèm
- Dễ dàng thay đổi hoặc thay thế cho các ứng dụng khác nhau hoặc với lông bàn chải bị nhiễm bẩn cao.
Ứng dụng chất tẩy rửa với bàn chải được kết nối với máy phun rửa áp lực cao
- Làm sạch hiệu quả.
Tích hợp lông bàn chải
- Giảm nước phun, bảo vệ cả người dùng và môi trường xung quanh.
Tương thích với bộ chuyển đổi vòi vườn
- Kết nối với ống dây tưới vườn, có thể sử dụng mà không cần máy phun rửa áp lực cao.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,387
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,4
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|305 x 156 x 137
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Xe máy
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Nhà kính
- Cửa nhà để xe
- Bình phong
- Ban công
- Bệ cửa sổ