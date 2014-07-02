Bộ chuyển đổi cho ống nước vườn
Bộ chuyển đổi để kết nối vòi nước ngoài vườn – thích hợp để gắn tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher vào vòi nước ngoài vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh.
Bộ chuyển đổi ống nước tưới vườn được sử dụng để kết nối trực tiếp tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher với ống nước tưới vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh. Nước có thể được điều chỉnh và dừng trực tiếp tại bộ chuyển đổi.
Tính năng và ưu điểm
Hệ thống khớp nối nhanh Quick-coupling
- Nhanh chóng kết nối các phụ kiện bàn chải của Kärcher với vòi nước trong gia đình.
Điều chỉnh lượng nước và tắt nước ngay tại khớp nối
- Vận hành dễ dàng
Khớp nối vòi nước
- Dễ cầm nắm.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,052
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,072
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|112 x 39 x 39