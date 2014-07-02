Bộ chuyển đổi ống nước tưới vườn được sử dụng để kết nối trực tiếp tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher với ống nước tưới vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh. Nước có thể được điều chỉnh và dừng trực tiếp tại bộ chuyển đổi.