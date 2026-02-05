Bộ chuyển đổi T
Hoàn hảo để kết nối với dây áp lực cao Kärcher Home & Garden được trang bị kẹp: Bộ chuyển đổi cho ống phun kéo dài
Bộ chuyển đổi cho phép kết nối ống phun kéo dài với dây có kẹp (không có Quick Connect) một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Tính năng và ưu điểm
Bộ điều hợp cho súng và ống kích hoạt ống phun dạng ống lồng (không có Quick Connect)
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,06
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,083
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|131 x 28 x 35