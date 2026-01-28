Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền
Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.
Với ống phun dạng ống lồng, ngay cả những khu vực khó tiếp cận như bên dưới mặt tiền cũng có thể được làm sạch một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bản lề có thể điều chỉnh 180 độ là một lợi thế khác và giúp bạn có thể lau dọn nhà kính, mái nghiêng và garage xe. Thông qua hoạt động với mặt tiền và phụ kiện lau kính, mọi khu vực khó tiếp cận đều được làm sạch đồng đều và hiệu quả: Bốn đầu phun áp suất cao loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau.
Tính năng và ưu điểm
Bản lề có thể điều chỉnhỨng dụng linh hoạt
Thu phóng thoải máiCác ống có thể được kéo ra dễ dàng và thuận tiện chỉ bằng một nút bấm.
Bao gồm mặt tiền và phụ kiện lau kínhĐể làm sạch đồng đều và hiệu quả các khu vực khó tiếp cận.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|3,414
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|4,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|3780 x 338 x 223
Khu vực ứng dụng
- Mặt tiền
- Nhà kính
- Làm sạch mái nhà và tán cây (ví dụ: bãi đậu xe hơi)
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính