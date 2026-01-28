Với ống phun dạng ống lồng, ngay cả những khu vực khó tiếp cận như bên dưới mặt tiền cũng có thể được làm sạch một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bản lề có thể điều chỉnh 180 độ là một lợi thế khác và giúp bạn có thể lau dọn nhà kính, mái nghiêng và garage xe. Thông qua hoạt động với mặt tiền và phụ kiện lau kính, mọi khu vực khó tiếp cận đều được làm sạch đồng đều và hiệu quả: Bốn đầu phun áp suất cao loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau.