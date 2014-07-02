Bộ hút chân không cho dụng cụ điện
Ống hút linh hoạt (1 m) bao gồm bộ chuyển đổi để kết nối với lỗ thoát khí của dụng cụ điện (ví dụ: máy cưa, máy mài, máy khoan, v.v.), để hút sạch bụi bẩn.
Ống hút mềm (1 m) bao gồm bộ chuyển đổi để kết nối với lỗ thoát khí thải của các dụng cụ điện, chẳng hạn như máy cưa, máy mài hoặc máy khoan. Điều này cho phép bụi bẩn tạo ra trong khi làm việc với dụng cụ điện được hút trực tiếp và không thoát ra không khí xung quanh.
Tính năng và ưu điểm
Bộ điều hợp cho các dụng cụ điện
- Để kết nối ống hút với lỗ thoát khí của dụng cụ điện
- Hút trực tiếp bụi / bẩn trong quá trình sử dụng, đồng thời ngăn chặn mọi bụi bẩn thoát ra không khí xung quanh
Thiết kế ống hút linh hoạt
- Di chuyển linh hoạt
- Dễ dàng và thiết thực để sử dụng
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (teilig)
|2
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,14
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,216
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1220 x 41 x 41
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Workshop
- Cải tạo