Ống hút mềm (1 m) bao gồm bộ chuyển đổi để kết nối với lỗ thoát khí thải của các dụng cụ điện, chẳng hạn như máy cưa, máy mài hoặc máy khoan. Điều này cho phép bụi bẩn tạo ra trong khi làm việc với dụng cụ điện được hút trực tiếp và không thoát ra không khí xung quanh.