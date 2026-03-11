Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn. Bộ lọc kéo dài tuổi thọ của máy phun rửa áp lực. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.