Bộ lọc nước
Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn. Bộ lọc kéo dài tuổi thọ của máy phun rửa áp lực. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.
Tính năng và ưu điểm
Bảo vệ máy bơm cao áp chống lại các hạt bẩn từ nước bị ô nhiễm
- Tăng tuổi thọ máy phun rửa áp lực
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (Kg)
|0,073
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,096
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|117 x 50 x 50
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Hút nước từ bể chứa nước, giếng, xô chậu...