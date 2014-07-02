Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoáy
Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoáy giúp bảo vệ chống văng nước ngược lại khi làm sạch các góc và cạnh. Phù hợp với tất cả các đầu phun xoáy của Kärcher (ngoại trừ 4.763-184).
Tính năng và ưu điểm
Phụ kiện chống văng nước
- Lý tưởng để làm sạch các góc cạnh mà không bị văng nước tung tóe.
Thiết kế nhỏ gọn
- Bảo vệ chống bắn ngược trở lại khi vệ sinh các góc và cạnh
Hiệu suất vượt trội
- Làm sạch các bề mặt không nhạy cảm
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng (Kg)
|0,221
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,364
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|192 x 193 x 176
Khu vực ứng dụng
- Cầu thang
- Khu vực xung quanh nhà và vườn