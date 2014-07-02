Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoáy

Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoáy giúp bảo vệ chống văng nước ngược lại khi làm sạch các góc và cạnh. Phù hợp với tất cả các đầu phun xoáy của Kärcher (ngoại trừ 4.763-184).