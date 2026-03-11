Bộ phụ kiện làm sạch gỗ
Bộ phụ kiện làm sạch gỗ. Với thiết bị làm sạch Power PS 40, chất tẩy rửa gỗ 3 trong 1 và đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean. Lý tưởng để làm sạch và bảo dưỡng bề mặt gỗ và đá.
Bộ phụ kiện làm sạch gỗ lý tưởng để làm sạch và bảo dưỡng bề mặt gỗ và đá. Bộ phụ kiện bao gồm thiết bị làm sạch Power PS 40 để làm sạch mạnh mẽ và hiệu quả các bề mặt đa dạng - hoàn hảo cho cầu thang và góc cạnh, 1 lít Chất tẩy rữa gỗ 3 trong 1 và đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean cho hiệu quả làm sạch tối đa, chăm sóc tối ưu và bảo vệ hoàn hảo chỉ trong một lần, 1 lít chất tẩy rửa đá để làm sạch và bảo dưỡng bề mặt đá. Bộ phụ kiện phù hợp với các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.
Tính năng và ưu điểm
PS 40 Power Scrubber
- Hiệu năng làm sạch được gia tăng mạnh mẽ so với bàn chải thông thường.
Chất tẩy rửa dùng cho bề măt gỗ 3 trong 1, 1 l
- Để có hiệu quả làm sạch tối đa, hãy chăm sóc và bảo vệ trong một quy trình.
Connect 'n' Clean bình phun tạo bọt FJ 10 C
- Thay đổi chất tẩy rửa nhanh hơn và thuận tiện hơn chỉ với một nút nhấn.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (Kg)
|3,31
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|4,261
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|744 x 303 x 759
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Sân hiên