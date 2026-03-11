Bộ phụ kiện làm sạch gỗ lý tưởng để làm sạch và bảo dưỡng bề mặt gỗ và đá. Bộ phụ kiện bao gồm thiết bị làm sạch Power PS 40 để làm sạch mạnh mẽ và hiệu quả các bề mặt đa dạng - hoàn hảo cho cầu thang và góc cạnh, 1 lít Chất tẩy rữa gỗ 3 trong 1 và đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean cho hiệu quả làm sạch tối đa, chăm sóc tối ưu và bảo vệ hoàn hảo chỉ trong một lần, 1 lít chất tẩy rửa đá để làm sạch và bảo dưỡng bề mặt đá. Bộ phụ kiện phù hợp với các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.