Bộ phụ kiện vệ sinh xe máy, xe đạp là bộ vệ sinh và chăm sóc thiết thực dành cho các loại xe hai bánh có và không có động cơ. Ngoài một bàn chải rửa đa năng để làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt đa dạng, bộ phụ kiện còn bao gồm một chai chất tẩy rửa dành cho xe hơi 3 trong 1, một bàn chải rửa bánh xe để loại bỏ bụi bẩn hiệu quả cũng như những khu vực khó tiếp cận và một đầu phun ngắn Vario Power Jet Short 360 ° với khả năng điều chỉnh áp lực và khớp xoay 360 °. Bộ phụ kiện phù hợp với các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.