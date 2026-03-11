Bộ phụ kiện vệ sinh xe máy, xe đạp
Làm sạch và chăm sóc một cách hoàn hảo! Bộ phụ kiện dùng để rửa xe máy, xe đạp bao gồm 1 bàn chải bánh xe, 1 bàn chải đa năng, 1 lít chất tẩy rửa xe dành cho xe hơi 3 trong 1 và 1 VPS 160 S.
Bộ phụ kiện vệ sinh xe máy, xe đạp là bộ vệ sinh và chăm sóc thiết thực dành cho các loại xe hai bánh có và không có động cơ. Ngoài một bàn chải rửa đa năng để làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt đa dạng, bộ phụ kiện còn bao gồm một chai chất tẩy rửa dành cho xe hơi 3 trong 1, một bàn chải rửa bánh xe để loại bỏ bụi bẩn hiệu quả cũng như những khu vực khó tiếp cận và một đầu phun ngắn Vario Power Jet Short 360 ° với khả năng điều chỉnh áp lực và khớp xoay 360 °. Bộ phụ kiện phù hợp với các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.
Tính năng và ưu điểm
Bàn chải rửa đa năng
- Lông mềm bảo vệ bề mặt để làm sạch triệt để mọi loại bề mặt.
Chất tẩy rửa dành cho xe hơi 3 trong 1, 1 l
- Hiệu quả làm sạch, chăm sóc và bảo vệ tối đa chỉ trong một liệu trình.
Bàn chải bánh xe
- Phân phối nước 360 ° đồng đều cho độ sạch hoàn hảo - ngay cả ở những nơi khó tiếp cận.
Đầu phun ngắn 360°
- Lý tưởng để làm sạch những nơi gần nhưng khó tiếp cận.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,691
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|2,063
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|422 x 105 x 220
- Xe máy