Phần vải của đầu chải làm từ sợi microfibre, được gắn vào đĩa bàn chải bằng dây buộc móc và vòng, có thể giặt riêng trong máy giặt ở nhiệt độ lên đến 60 ° C. Đầu chải Car&Bike dành cho WB 120 phù hợp để làm sạch ô tô và xe máy. Đầu chải này cũng tương thích với bàn chải xoay WB 100.