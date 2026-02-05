Đầu chải Car&Bike cho WB 120 and WB 100

Đầu chải microfibre Car&Bike dành cho bàn chải xoay là phụ kiện hoàn hảo để làm sạch ô tô và xe máy.

Phần vải của đầu chải làm từ sợi microfibre, được gắn vào đĩa bàn chải bằng dây buộc móc và vòng, có thể giặt riêng trong máy giặt ở nhiệt độ lên đến 60 ° C. Đầu chải Car&Bike dành cho WB 120 phù hợp để làm sạch ô tô và xe máy. Đầu chải này cũng tương thích với bàn chải xoay WB 100.

Tính năng và ưu điểm
Phần đính kèm Microfibre sáng tạo với dây buộc hook-and-loop
  • Phần đính kèm có thể thay thế và giặt được
Làm sạch đặc biệt nhẹ nhàng
  • Lý tưởng để làm sạch các bề mặt mỏng manh như sơn.
Có thể tháo rời và giặt được
  • Có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.
Phụ kiện tùy chọn
  • Tính linh hoạt hơn cho bàn chải rửa xoay.
Tương thích
  • Có thể được sử dụng với bàn chải rửa xoay WB 120 và bàn chải WB 100.
Thông số kỹ thuật

Thành phần sợi dệt 75% polyester, 25% polyamide
Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,099
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,162
Kích thước (D x R x C) (mm) 153 x 153 x 39
Videos
Khu vực ứng dụng
  • Phương tiện đi lại
  • Xe máy