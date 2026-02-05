Đầu chải Car&Bike cho WB 130
Đầu chải microfibre Car&Bike dành cho bàn chải xoay là phụ kiện hoàn hảo để làm sạch ô tô và xe máy.
Phần vải của đầu chải làm từ sợi microfibre, được gắn vào đĩa bàn chải bằng dây buộc móc và vòng, có thể giặt riêng trong máy giặt ở nhiệt độ lên đến 60 ° C. Đầu chải Car&Bike dành cho WB 130 phù hợp để làm sạch ô tô và xe máy.
Tính năng và ưu điểm
Phần đính kèm Microfibre sáng tạo với dây buộc hook-and-loop
- Có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.
- Phụ kiện đi kèm sẵn sàng để sử dụng lại một cách nhanh chóng và không tốn nhiều công sức.
Làm sạch đặc biệt nhẹ nhàng
- Lý tưởng để làm sạch các bề mặt mỏng manh như sơn.
Phụ kiện tùy chọn
- Bàn chải xoay WB 130 linh hoạt hơn.
Thông số kỹ thuật
|Thành phần sợi dệt
|75% polyester, 25% polyamide
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,076
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,106
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|119 x 119 x 52
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Xe máy