Đầu chải Home&Garden cho WB 130
Đầu chải Home&Garden dành cho bàn chải xoay, giúp làm sạch triệt để các bề mặt chống thấm xung quanh nhà
Phần lông màu đen của đầu chải Home&Garden cứng hơn so với phần lông trong suốt đầu chải Universal - giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu dễ dàng hơn. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt chịu lực như đá, kim loại hoặc nhựa với bàn chải xoay.
Tính năng và ưu điểm
Lông đen dai
- Dễ dàng loại bỏ bụi bẩn cứng đầu.
Đối với các bề mặt xung quanh nhà
- Lý tưởng để làm sạch các bề mặt như đá, kim loại và nhựa.
Phụ kiện tùy chọn
- Bàn chải xoay WB 130 linh hoạt hơn.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,074
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,104
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|113 x 113 x 46
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Cửa nhà để xe
- Làm sạch mái nhà và tán cây (ví dụ: bãi đậu xe hơi)