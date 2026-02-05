Phần lông màu đen của đầu chải Home&Garden cứng hơn so với phần lông trong suốt đầu chải Universal - giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu dễ dàng hơn. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt chịu lực như đá, kim loại hoặc nhựa với bàn chải xoay.