Đầu chải Universal cho WB 130
Đầu chải Universal cho bàn chải xoay WB 130, lý tưởng để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa.
Các sợi lông trong suốt của đầu chải có thể được sử dụng trên nhiều khu vực cần làm sạch. Đầu chải Universal có thể sử dụng cho bàn chải xoay WB 130, rất phù hợp để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa.
Tính năng và ưu điểm
Lông mềm trong suốt
- Làm sạch nhẹ nhàng
Sử dụng ở mọi nơi
- Dùng cho tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa.
Phụ kiện tùy chọn
- Bàn chải xoay WB 130 linh hoạt hơn.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,075
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,105
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|113 x 113 x 46
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Xe máy
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Nhà kính
- Cửa nhà để xe
- Bình phong
- Ban công
- Bệ cửa sổ