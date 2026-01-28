Các sợi lông trong suốt của đầu chải có thể được sử dụng trên nhiều khu vực cần làm sạch. Đầu chải Universal có thể sử dụng cho bàn chải xoay WB 130, rất phù hợp để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa.