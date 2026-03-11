Đầu giặt ghế sofa
Đầu chiết phun cầm tay. Lý tưởng để làm sạch sâu vải bọc và ghế sofa/xe hơi.
Đầu chiết phun cầm tay. Lý tưởng để làm sạch sâu ghế bọc vải, ví dụ như ghế sofa và ghế ô tô. Chiều rộng làm việc 110 mm. Thích hợp cho SE 3001, SE 4001 và SE 4002.
Tính năng và ưu điểm
Chức năng chiết phun
- Để làm sạch sâu vào các sợi vải
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng (Kg)
|0,118
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,188
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|153 x 113 x 75
Khu vực ứng dụng
- Bọc ghế