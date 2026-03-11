Đầu giặt ghế sofa

Đầu chiết phun cầm tay. Lý tưởng để làm sạch sâu vải bọc và ghế sofa/xe hơi.

Đầu chiết phun cầm tay. Lý tưởng để làm sạch sâu ghế bọc vải, ví dụ như ghế sofa và ghế ô tô. Chiều rộng làm việc 110 mm. Thích hợp cho SE 3001, SE 4001 và SE 4002.

Tính năng và ưu điểm
Chức năng chiết phun
  • Để làm sạch sâu vào các sợi vải
Thông số kỹ thuật

Số lượng (Unit) 1
Màu sắc Trắng
Trọng lượng (Kg) 0,118
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,188
Kích thước (D x R x C) (mm) 153 x 113 x 75
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
  • Bọc ghế