Đầu hút khe dài, được thiết kế lại hẹp hơn và mang đến khả năng xử lý tốt hơn. Điều đó có nghĩa là những nơi khó tiếp cận như những khe hở và kẽ hở rất nhỏ, cả trong xe và xung quanh nhà, có thể được làm sạch dễ dàng. Đầu phun dài phù hợp với tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden.