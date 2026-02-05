Đầu hút khe dài WD
Được thiết kế lại hoàn toàn, đầu hút khe cực dài. Lý tưởng để hút bụi ở những nơi khó tiếp cận bên trong ô tô (ví dụ như khoảng trống và kẽ hở). Thích hợp cho tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden.
Đầu hút khe dài, được thiết kế lại hẹp hơn và mang đến khả năng xử lý tốt hơn. Điều đó có nghĩa là những nơi khó tiếp cận như những khe hở và kẽ hở rất nhỏ, cả trong xe và xung quanh nhà, có thể được làm sạch dễ dàng. Đầu phun dài phù hợp với tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden.
Tính năng và ưu điểm
Đầu phun được thiết kế mới hoàn toàn, mỏng hơn và dài hơn
Để làm sạch sâu các khu vực trong xe hơi hoặc các khu vực khó tiếp cận trong gia đình
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,061
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,109
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|350 x 40 x 40
Khu vực ứng dụng
- Hành lang
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)
- Túi bên trong xe