Đầu hút chân không , lý tưởng cho cho thảm cao và hút lông thú cưng, ví dụ: lông chó và mèo, v.v. Đầu hút công suất turbo được dẫn động bởi không khí từ máy hút bụi. Công suất làm sạch được cải thiện đáng kể nhờ hoạt động của bàn chải quay. Bụi bẩn bám sâu trong các sợi vải được cuốn lên và loại bỏ hiệu quả. Để làm sạch chuyên sâu, kỹ lưỡng và hợp vệ sinh. Thích hợp cho máy hút bụi VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 und DS 5600