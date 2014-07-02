Đầu hút turbo
Đầu hút chân không. Lý tưởng cho thảm cao và hút lông thú cưng. Để làm sạch đặc biệt chuyên sâu và vệ sinh.
Đầu hút chân không , lý tưởng cho cho thảm cao và hút lông thú cưng, ví dụ: lông chó và mèo, v.v. Đầu hút công suất turbo được dẫn động bởi không khí từ máy hút bụi. Công suất làm sạch được cải thiện đáng kể nhờ hoạt động của bàn chải quay. Bụi bẩn bám sâu trong các sợi vải được cuốn lên và loại bỏ hiệu quả. Để làm sạch chuyên sâu, kỹ lưỡng và hợp vệ sinh. Thích hợp cho máy hút bụi VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 und DS 5600
Tính năng và ưu điểm
Bàn chải làm sạch chạy bằng không khí
- Bàn chải làm sạch hút bụi bám sâu trong thảm.
- Hút lông động vật hiệu quả.
- Hút sạch bụi bẩn từ các loại thảm dày một cách hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,614
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,768
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|280 x 250 x 92
Khu vực ứng dụng
- Thảm
- Sàn thảm