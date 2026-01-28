Việc làm sạch các bề mặt nhạy cảm một cách hiệu quả và triệt để chưa bao giờ dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm đến vậy. Với hiệu quả làm sạch cao hơn 50% và mức tiêu thụ tài nguyên không thay đổi, đầu phun eco!Booster mang lại hiệu quả tiết kiệm nước và năng lượng cao hơn 50% so với tia phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher. Và "Điều này đã được xác nhận bởi một tổ chức kiểm tra độc lập". Điều này giúp việc làm sạch trở nên rất kỹ lưỡng và nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nước và năng lượng. Nhờ vào khả năng loại bỏ đều, bụi bẩn được lấy đi một cách hiệu quả, ngay cả các vật liệu nhạy cảm như bề mặt sơn hoặc gỗ cũng có thể được làm sạch mà không lo hư hại. Đồng thời, đầu phun eco!Booster còn có khả năng vận hành ấn tượng: mặc dù có hiệu quả làm sạch cao hơn, nhưng mức độ tiếng ồn khi sử dụng thấp hơn 25% so với tia phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher. Khi tháo bộ phụ kiện khỏi ống phun, bạn có thể xử lý được những vết bẩn cứng đầu. Đầu phun eco!Booster 130 phù hợp với tất cả các máy rửa áp lực Kärcher thuộc dòng K 4.