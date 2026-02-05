Đầu phun hút khe máy giặt thảm SE
Cho phép làm sạch bằng phun xịt ngay cả ở những nơi khó tiếp cận và trong các không gian hẹp trên đồ nội thất bọc hoặc trong ô tô.
Đầu phun hút khe máy giặt thảm SE tiện lợi là một phụ kiện thực tế cho việc làm sạch thảm ở những nơi khó tiếp cận và trong các khe hẹp, phù hợp với tất cả các máy giặt thảm Kärcher trong dòng SE 4, SE 5 và SE 6. Trên đồ nội thất bọc và trong ô tô, kết quả làm sạch tốt nhất được đạt được một cách thuận tiện và dễ dàng hơn. Đầu hút hẹp phun dung dịch làm sạch sâu vào các sợi vải dưới áp lực cao và hút lại cùng với bụi bẩn đã được làm lỏng. Bụi bẩn và mùi hôi được loại bỏ hiệu quả.
Tính năng và ưu điểm
Phù hợp với tất cả các máy giặt thảm Kärcher trong dòng thiết bị SE 4, SE 5 và SE 6.
Chức năng chiết phunLinh hoạt, kể cả ở những khu vực hẹp hoặc khó tiếp cận.
Công nghệ giặt thảm Kärcher đã được chứng minh.Để đạt được kết quả làm sạch tối ưu.
Thông số kỹ thuật
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,079
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,122
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|241 x 44 x 65
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)