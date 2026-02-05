Đầu phun hút khe máy giặt thảm SE tiện lợi là một phụ kiện thực tế cho việc làm sạch thảm ở những nơi khó tiếp cận và trong các khe hẹp, phù hợp với tất cả các máy giặt thảm Kärcher trong dòng SE 4, SE 5 và SE 6. Trên đồ nội thất bọc và trong ô tô, kết quả làm sạch tốt nhất được đạt được một cách thuận tiện và dễ dàng hơn. Đầu hút hẹp phun dung dịch làm sạch sâu vào các sợi vải dưới áp lực cao và hút lại cùng với bụi bẩn đã được làm lỏng. Bụi bẩn và mùi hôi được loại bỏ hiệu quả.