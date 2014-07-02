Đầu phun đa công suất cung cấp 5 loại tia trong một ống phun: Tia tác nhân làm sạch, tia quạt HP, vòi phun quay, tia phun bút chì và tia quạt giảm áp rộng. Tia phun phù hợp được chọn dễ dàng bằng cách vặn đơn giản. Điều này có nghĩa là việc thay đổi đầu phun gây tốn thời gian không còn cần thiết nữa. Đầu phun tia đa công suất thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 3 đến K 5. Các thiết bị đa năng xung quanh nhà, sân vườn và xe hơi.