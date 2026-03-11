Đầu phun tạo bọt, 0,3 l
Đầu phun tạo bọt giúp dễ dàng làm sạch mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn ô tô hoặc xe máy, thủy tinh hoặc đá, bình chứa 0,3 lít.
Đầu phun tạo bọt với lượng bọt phun mạnh giúp làm sạch dễ dàng mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn, kính hoặc đá. Lý tưởng cho ô tô, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm, hàng hiên, v.v... Bình chứa 0,3 lít. Đổ chất tẩy rửa Kärcher trực tiếp vào đầu phun tạo bọt và kết nối với súng. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7. Thích hợp để sử dụng với Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Tính năng và ưu điểm
Dễ thay thế với đa dạng các loại RM
- Dễ sử dụng
Chất foam bám dính, sức tẩy rửa mạnh mẽ
- Làm sạch dễ dàng nhiều bề mặt
Bình chứa trong suốt
- Hiển thị bên trong bình
Mức áp lực có thể điều chỉnh
- Dễ dàng làm vệ sinh
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (Kg)
|0,267
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|265 x 265 x 90
Khu vực ứng dụng
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Nhà kính
- Xe máy
- Sân hiên
- Mặt tiền
- Tường sân vườn và tường đá
- Nhà di động
- Cầu thang