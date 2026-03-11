Đầu phun tạo bọt với lượng bọt phun mạnh giúp làm sạch dễ dàng mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn, kính hoặc đá. Lý tưởng cho ô tô, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm, hàng hiên, v.v... Bình chứa 0,3 lít. Đổ chất tẩy rửa Kärcher trực tiếp vào đầu phun tạo bọt và kết nối với súng. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7. Thích hợp để sử dụng với Kärcher Ultra Foam Cleaner.